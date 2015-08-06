Врач рассказала о видимом признаке болезни на лице

О признаке на лице, который говорит о том, что человеку нужна помощь, рассказала врач- дерматокосметолог, сообщают «Вести:Приморье».

Отеки по утрам - достаточно распространенная проблема, которую наблюдают многие граждане. Если они не проходят продолжительное время, то необходимо обратиться к специалистам.

Но есть случаи, когда на это нужно обратить серьезное внимание. Иногда это требует медицинской помощи. Крайне тревожным признаком является внезапно нарастающий отек лица. Так же как и резкий локальный отек, например, в области глаз или губ, предупредила кандидат медицинских наук, врач-дерматокосметолог Евгения Иконникова. Игнорировать состояние опасно, так как это может быть проявлением грозной аллергической реакции организма (отек Квинке).

Другими серьезными причинами отеков являются проблемы с щитовидной железой (в этом случае кожа, как правило, становится бледной, вялой) и с почками. Поэтому одутловатость, если вы накануне не ели соленую пищу, не употребляли алкоголь и другую жидкость незадолго до сна, требует обращения к врачу, передает KP.Ru.

Неправильный образ жизни, в котором присутствуют курение, недосып, употребление жареного и копченого на ночь, тоже может быть причиной появления отеков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]