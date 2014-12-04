Приморский завод получил Национальную премию
ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» стало лучшим в номинации «Приоритет-Конверсия» V юбилейной Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019».
Отбор номинантов из более 500 участников проходил в течение трех туров. В результате только 170 компаний смогли принять участие в борьбе за звание лучших, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
Как сообщили в департаменте промышленности Приморского края, Ливадийский РСЗ представил на конкурс в Москве грузопассажирское судно типа «Камчатка».
«Завод задействовал отечественных производителей комплектующих, схожих с иностранными образцами, разработал проект и осуществил строительство грузопассажирского судна. Данный проект стал лучшим в номинации «Приоритет-Конверсия», – отметили специалисты.
Вице-губернатор края Александр Костенко подчеркнул, что Ливадийский ремонтно-судостроительный завод – предприятие оборонно-промышленного комплекса Приморья и является социально значимым для региона.
«Предприятие обеспечивает рабочими местами местных жителей. Сейчас здесь трудятся 400 человек», – обозначил заместитель главы региона.
Отметим, ООО «Ливадийский РСЗ» – предприятие полного цикла, выполняющее судоремонт, модернизацию, проектирование и строительство средне- и малотоннажных судов. Всего завод построил 104 судна гражданского назначения. За 2018 год выполнено 75 судоремонтных заказов.
Справочно. Национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий «ПРИОРИТЕТ» с 2015 года является престижной наградой для лучших предприятий страны, достигших наибольших успехов в области импортозамещения, локализации и экспорта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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