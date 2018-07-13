Первый случай коронавируса у сотрудника Дальнегорского ГОКа

У одного из сотрудников Дальнегорского ГОКа обнаружена новая коронавирусная инфекция. COVID-19 у него был выявлен при подготовке к плановой операции. Теперь предприятие будет работать в карантинном режиме, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как сообщает региональное правительство, заболевший сотрудник предприятия посещал Владивосток, где проходил лечение в марте-апреле. 13 мая он отправился в краевую столицу на плановую операцию, на следующий день пришёл положительный тест на COVID-19, и его сразу поместили в инфекционное отделение одной из больниц Владивостока. Уже установлен круг лиц, с кем он контактировал, все работники отправлены на домашнюю самоизоляцию на две недели. Сейчас на предприятии работает дезинфицирующая бригада.

Работа системообразующего предприятия в Дальнегорске продолжится в карантинном режиме: допуск на комбинат разрешён только сотрудникам, проводится ежедневное измерение температуры, регулярная санитарная обработка помещений и рук работников, действует масочный режим.

Ранее 12 сотрудников компании «Доброфлот» были отправлены на самоизоляцию. Карантинные меры были приняты после того, как выяснилось, что рабочие контактировали с заболевшим коронавирусной инфекцией коллегой с партнёрского предприятия. По данным источника VL.ru, у одного из граждан, который контактировал с рабочими ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод», диагностировали COVID-19. Мужчина более недели работал с насморком и контактировал с десятком сотрудников на предприятии. Когда у него выявили коронавирус нового типа, людей с завода отправили на самоизоляцию вместе с семьями.

Также заболевший успел параллельно выполнять ряд обязанностей на одном из судов ГК «Доброфлот», в которую входит Ливадийский ремонтно-судостроительный завод. Там, по информации редакции, заболевший тоже контактировал с сотрудниками компании.

Только за минувшие сутки 14 мая положительные результаты тестов получены сразу в 53 случаях. Общее число заболевших на сегодня составляет уже 1110 человек. Регион занимает второе место на Дальнем Востоке по количеству заболевших COVID-19 и первое — по числу летальных исходов.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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