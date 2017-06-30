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Коронавирус «атакует» сотрудников завода «Прогресс»

Коронавирус «атакует» сотрудников завода «Прогресс»

Источник фото: vl.ru

Как сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, один из сотрудников вертолётного завода «Прогресс», находясь дома, почувствовал недомогание – у него поднялась температура. Он обратился в приёмный покой, где при госпитализации сдал тест на коронавирус. 7 мая пришёл положительный результат, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на newsvl.ru

Как отметили в ПАО ААК «Прогресс», круг лиц, контактировавших с заболевшим, уже установлен – все они уже сдают тесты. «В этой связи присутствие работников на предприятии в предпраздничный день сведено к минимуму – проводится санитарная обработка помещений, которая в совокупности с другими регулярными профилактическими мерами должна помочь избежать дальнейшего распространения инфекции», – отметили в пресс-службе компании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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