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Запрет мэра: умирать дома в выходные дни нельзя

Запрет мэра: умирать дома в выходные дни нельзя

Фото: pixabay.com

Мэр La Gresle, Изабель Дюжле, подписала запрет, муниципальный указ, не позволяющий ее жителям умирать дома в выходные и праздничные дни. 

Глава коммуны потратила несколько часов в поиске доктора, чтобы зафиксировать смерть в его коммуне. С тех пор она ввела данный указ, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на bfmtv.com.

«Недавняя смерть, произошедшая в воскресенье днем, доказывает абсурдность системы, на которую мэр отвечает абсурдным приказом», - сказала Изабель Дугле, мэр этой деревни, в которой проживают около 850 душ.

В коммуне мало врачей, они просто не успевают оказывать помощь и фиксировать факты смерти в выходные и праздничные дни. По словам мэра, эта ситуация требует скорейшего разрешения.

«Это неуважение к умершим и к семьям», - сказала мэр. Но в более общем смысле этот указ осуждает «катастрофическую санитарную ситуацию» в его коммуне и соседних коммунах. 

По словам Изабель Дугле, «в моей коммуне много беспокойств, в сельской местности здоровье - главная проблема, и я много лет об этом говорила с политиками». «Но ничего не меняется», - отметила она.

Мэр заявила, что не желает сталкиваться с подобной ситуацией в дальнейшем, поэтому приняла соответствующий указ.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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