Сбербанк прокомментировал инцидент с ограблением денежного хранилища в Находке

Пресс-служба Приморского отделения ПАО Сбербанк подтвердила факт ограбления одного из своих отделений в Находке, сообщают "Вести:Приморье".

"Сотрудники службы безопасности Приморского отделения ПАО Сбербанк активно содействуют полиции в проведении оперативно-следственных мероприятий. Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации", - сообщили "Вести:Приморье" в пресс-службе банка.

Такого дерзкого ограбления банка Приморский край еще не знал. Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 9 декабря в 8-50 в Находке в отделении Сбербанка по адресу Находкинский проспект, 62 неизвестный, угрожая пистолетом и гранатой, похитил из хранилища денежные средства на сумму 6 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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