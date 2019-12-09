Дерзкое ограбление в Приморье - налетчик унес из банка 6 млн. рублей

В Находке неизвестный в маске ограбил денежное хранилище банка, ущерб может составлять не один миллион рублей. Инцидент произошел утром 9 декабря. Мужчина был вооружен и угрожал клиентам банка. Нападавшего засняла камера видеонаблюдения.

Это случилось рано утром в одном из отделений Сбербанка в городе Находке в Приморском крае. На записи, полученной с видеокамер, хорошо видно, как в 8:50 утра неизвестный в маске и капюшоне вошел в банк. Мужчина среднего телосложения в черной куртке и серых штанах в зале, где стоят банкоматы, завел разговор, предположительно, с клиентами, ими оказались две девушки. Внезапно злоумышленник достал оружие. И угрожая пистолетом девушкам и сотрудникам банка, вместе с ними переместился в денежное хранилище.

Ирина Сырова, начальник пресс-службы УМВД по Приморскому краю: «В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о разбойном нападении на офис финансовой организации. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа городского отдела полиции. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причиненного ущерба».

Вооружённый грабитель без препятствий покинул помещение банка. Такого открытого и спокойного ограбления банковского хранилища в Приморье не припомнят. На месте работает оперативно-следственная группа, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и разыскивает вооруженного грабителя. К его розыску подключилась служба безопасности банка

Сотрудники службы безопасности Приморского отделения ПАО Сбербанк активно содействуют полиции в проведении оперативно-следственных мероприятий. Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации", - сообщили в пресс-службе ПАО «Сбербанк».

По предварительной информации, похищенная сумма составляет около 6 млн. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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