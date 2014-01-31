Похититель 6 миллионов из офиса Сбербанка в Находке задержан в Приморье (видео)
Пресс-служба УМВД по Приморскому краю сообщила, что сотрудники уголовного розыска полиции Приморья установили личность подозреваемого в нападении на офис Сбербанка в городе Находке, которое произошло в начале декабря.
Им оказался 47-летний житель города Находки. Его задержали по дороге в аэропорт. Он планировал вылететь рейсом Владивосток – Москва, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС.
Во время обыска у задержанного было обнаружено более миллиона рублей. Обыски прошли в доме и гараже мужчины. У него были изъяты ружье, пистолеты, патроны, гранаты и взрывчатые вещества, которые были отправлены в экспертно-криминалистический отдел на исследование.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", что предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В дежурную часть отдела полиции города Находки 9 декабря поступило сообщение о разбойном нападении на офис Сбербанка. Мужчина был вооружен. Угрожая оружием, он потребовал провести его в хранилище. Там он получил несколько пачек денег от сотрудниц учреждения, после чего беспрепятственно покинул здание. После подсчета ущерба было установлено, что таким образом преступник вынес более 6 миллионов рублей.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "дерзкое ограбление в Приморье - налетчик унес из банка 6 млн. рублей".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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