Подозреваемый в разбойном нападении на офис банка задержан с крупной суммой
В Приморье полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на офис банка
В Приморье сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в городе Находке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при содействии специалистов Управления внутрибанковской безопасности финансового учреждения установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель города Находки. Мужчину задержали по дороге в аэропорт. Он собирался вылететь рейсом «Владивосток – Москва» и даже приобрел билет. В ходе обыска в личных вещах задержанного полицейские обнаружили денежные средства в сумме 1 миллион 350 тысяч рублей.
По месту жительства фигуранта и в принадлежащем ему гараже проведены обыски. Обнаружены и изъяты ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел.
Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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