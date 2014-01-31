В Приморье заключен под стражу подозреваемый в разбойном нападении на офис банка
Судом города Находки Приморского края избрана мера пресечения гражданину, подозреваемому в разбойном нападении на сотрудников отделения банка.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Находке, в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение сотрудников финансового учреждения о нападении на офис банка в Находке. Мужчина в маске, угрожая пистолетом и гранатой, похитил деньги из отделения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при содействии специалистов Управления внутрибанковской безопасности финансового учреждения установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель города Находки. Мужчину задержали по дороге в аэропорт. Он собирался вылететь рейсом «Владивосток – Москва» и даже приобрел билет. В ходе обыска в личных вещах задержанного полицейские обнаружили денежные средства в сумме 1 миллион 350 тысяч рублей.
По месту жительства фигуранта и в принадлежащем ему гараже проведены обыски. Обнаружены и изъяты ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел.
Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
По ходатайству следователя в отношении фигуранта уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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