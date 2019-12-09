В дальневосточную столицу пришло потепление, но это не мешает рыбакам выходить на лёд, несмотря на предупреждения сотрудников МЧС. Подледный лов может привести к трагедии — первые жертвы уже есть. О жажде риска и о том, почему зимняя рыбалка привлекает не только мужчин, но и женщин, и даже целые династии — репортаж Александры Мостовой.

Александра Мостовая, корреспондент: "Акваторию бухты Новик на острове Русский заполонили рыбаки. Официального запрета на выход на лёд нет. Есть только предупреждения спасателей. Но несмотря на это, съёмочная группа ГТРК «Владивосток» решила рискнуть и отправиться к самим героям сюжета. И, собственно, узнать, что же движет любителями подлёдного лова".

Владимир Худолей, рыбак: "А дома чего делать, уплотняем пенсию. Получаем удовольствие".

Этому буру — 50 лет, можно сказать раритет. Владимиру Худолею он достался по наследству от отца. Сам рыбак с 30-летним стажем сезон открыл в конце ноября. Каждые выходные с раннего утра и до обеда Владимир Николаевич ловит корюшку и навагу. И так расслабляется на свежем воздухе, забывая про хлопоты жизни... И личную безопасность!

Владимир Худолей, рыбак: "Подошёл, проверил лёд и пошёл, но опыт, как говорится — не пропьёшь. А что пугаться, уже проверено годами, по этому льду уже можно на машине ездить, он — 25 см, то есть спокойно выдерживает".

Отдых с адреналином - так некоторые называют рыбалку в декабре. Но им всё ни почём — этим любителям подлёдного лова. Есть здесь — и представительницы прекрасного пола, которые от мужчин не отстают. У Ольги Костроминой улова больше, чем у всех остальных. Рыбалка — дело тонкое, признаётся девушка. Главное — выдержка.

Ольга Костромина, рыбак: "Адреналин, конечно, когда ловится, азарт".

Михаил Иванов, рыбак : "Это хобби. Продавал бы, но кушать хочется".

Николай Регель, рыбак: «В крови это должно быть у мужчины, охота, рыбалка».

Виктор Шамардин, рыбак: "У меня у самого голова на плечах, я же зашёл посмотрел, какая толщина, какая глубина, на глубину то никто не идёт, по такому льду".

Евгений Набиулин, рыбак: «Лёд нормальный, главное — далеко не заходить, как некоторые лезут, куда поглубже, а так нормально, можно в принципе и порыбачить».

Рыбачить приходят и династиями. Николай Иванов приучил сына Игоря. В свои 12 он знает все детали этого дела.

Николай Иванов, рыбак: «Я люблю рыбалку за то, что это даёт мне удовольствие, уловы хорошие, и от этого настроение поднимается».

Игорь Иванов, рыбак: «Хорошая погода, чистый воздух, хорошая альтернатива — лежанию на диване и игры в телефон, всё-таки лучше».

Игорь Иванов, рыбак: «А вас не пугают предупреждения спасателей?

- Лёд — 15 см, нормально. Где вода — не лезем».

Бывалые рыбаки доверяют своему опыту, но порой этого мало, и случаются трагедии. В Ханкайском районе житель села Хороль провалился под лёд. Его тело достали из ледяной воды и передали сотрудникам полиции. А на озере Ханка погиб житель села Сиваковка. На снегоходе он провалился в полынью. На реке Литовка тоже произошло ЧП, но тогда обошлось без жертв. Рыбака удалось спасти. Сейчас приморские спасатели патрулируют возможные места выхода на лёд.

Александра Мостовая, корреспондент: "Лёд оказался крепким, поэтому мы без сложностей дошли до рыбаков и вернулись обратно, хотя всё могло сложиться иначе. Поэтому просим наших телезрителей не повторять то, что мы сделали сегодня с оператором. Ведь пока что лёд только формируется, и выходить на него опасно для жизни. Об этом говорят сотрудники МЧС и даже приморские синоптики. По их мнению, полноценное ледовое покрытие на воде установится только к середине января".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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