Студент выпал из окна общежития ДВФУ и разбился насмерть

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организовано проведение проверки по факту падения 09.12.2019 года студента из окна общежития на кампусе ДВФУ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 21-летний студент, прибывший на учебу из г. Москвы, проживал в общежитии на кампусе ДВФУ со своей женой. При не выясненных в настоящее время обстоятельствах мужчина выпал с 8 этажа и впоследствии скончался. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Ведется следствие. Выясняются причины и обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются лица из числа сотрудников учебного заведения и других очевидцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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