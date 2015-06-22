Пьяный шутник обрек себя на пятилетие за решеткой





Пьяный звонок в полицию от телефонного террориста поднял на ноги силовиков. Хулигану грозит до 5 лет тюремного заключения, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающего опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры).

Как установлено в ходе следствия, в августе 2019 года местный житель находился в ночное время в кафе, расположенном на Спортивной набережной г. Владивостока, где распивал спиртные напитки.

На почве алкогольного опьянения он решил из хулиганских побуждений позвонить в полицию и сообщить заведомо недостоверные сведения о заминировании рядом расположенного кафе общественного питания.

Прибывшие на место предполагаемого заминирования сотрудники полиции и Росгвардии взрывных устройств не обнаружили.

Фигурант незамедлительно установлен сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

В настоящий момент уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу, виновному грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в результате преступных действий фигуранта для проверки заведомо недостоверного сообщения об акте терроризма были задействованы силы спецслужб, тем самым необоснованно затрачены бюджетные средства. Учитывая данные обстоятельства, прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока предъявлен гражданский иск о взыскании с виновного лица понесенных затрат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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