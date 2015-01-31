Житель Уссурийска "заминировал" улицу Попова

Уссурийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя города Уссурийска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, преступление совершено в мае 2020 года ранее неоднократно судимым фигурантом спустя неделю после условно-досрочного освобождения.

В ходе распития спиртных напитков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он из хулиганских побуждений позвонил с мобильного телефона в дежурную часть ОМВД России по г. Уссурийску и сообщил, что улица Попова в г. Уссурийске заминирована.

В ходе проверки данного сообщения уполномоченными органами выяснилось, что заявление о минировании улицы было ложным.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы. Кроме этого, с осужденного взыскан имущественный вред в пользу служб, задействованных для проверки заведомо ложного сообщения.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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