Житель Приморья выбросил собаку из окна седьмого этажа

Лесозаводский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в июле 2020 года фигурант в целях причинения животному боли и страданий выбросил из окна 7 этажа своей квартиры беспородную собаку, которую год назад подобрал на улице.

В результате падения собаке причинены повреждения в виде перелома тазовой кости со смещением. В последующем неравнодушные жители многоквартирного дома забрали животное и занимались его лечением.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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