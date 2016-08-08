Житель Приморья угрожал сбросить 7-месячного сына с 5 этажа, а потом взорвать его вместе с собой

Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, судом установлено, в июне 2020 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант, держа на руках малолетнего сына, 2019 г.р., вышел на балкон квартиры на 5 этаже многоквартирного дома.

Угрожая, что скинет младенца с балкона, стал демонстрировать намерение выбросить его, держа на вытянутых руках над землей за перилами балкона.

О данном факте стало известно в июле 2020 года, когда мужчина повторил свои преступные действия в отношении 7-месячного сына. Он проник на огороженную территорию с газорезервуарной установкой, где сбил замок на газгольдере, и высказал угрозу, что взорвет установку. После чего стал рукой имитировать движения, схожие с поджогом зажигалки.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, назначил ему за содеянное 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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