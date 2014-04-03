Приморский депутат остался без магазина из-за долгов за тепло





Судебные приставы наложили арест на помещение продуктового магазина приморского депутата за долги перед краевым теплоснабжающим преприятием, — передают «Вести: Приморье»

Также совместно с юристконсультами КГУП «Примтеплоэнерго» приставы изъяли лодку и гидроцикл у жительницы посёлка Раздольное. Об этом сообщил юрист отдела по работе с дебиторской задолженностью потребителей управления сбыта предприятия Алексей Гусев.

По его словам, депутат муниципального комитета одного сельского поселения имеет исполнительное производство на 300 тысяч рублей. В его собственности судебные приставы обнаружили нежилое помещение, в котором располагается продуктовый магазин, оформленный на родственницу депутата. На посетивший магазин рейд судебных приставов собственник и персонал отреагировали недовольством.

«Данный должник никогда не оплачивал услуги предприятия добровольно: c 2013 года задолженность регулярно взыскивалась в судебном порядке. В этот раз приставы арестовали помещение, — отметил Алексей Гусев.

Также, по его информации, на прошлой неделе в посёлке Раздольном у злостной неплательщицы судебные приставы арестовали водный транспорт. Общая сумма долга жительницы поселка перед Примтеплоэнерго составляет 143 тысячи рублей: за услуги предприятия должница не платила больше года.

Изъятое имущество после продажи полностью покроет долг – по предварительной оценке общая стоимость гидроцикла и лодки составит 200 тысяч рублей. После погашение долга, оставшуюся сумму от реализации активов вернут должнице. Теперь у женщины есть только 10 дней на оплату задолженности, или изъятое имущество уйдет на торги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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