Житель Приморья помог росгвардейцам задержать преступника

В вечернее время экипаж группы задержания вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в городе Артеме. В 19.20 к стражам порядка обратился мужчина и сообщил, что стал очевидцем преступления. На ул. Кирова у пятиэтажного жилого дома неизвестный выхватил сумку у женщины и скрылся.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Приморскому краю, сотрудники вневедомственной охраны немедленно приступили к отработке района и вскоре заметили подозреваемого. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан — своевременную помощь при этом оказал прохожий. Как оказалось, гражданин правильно отреагировал на нестандартную ситуацию и когда увидел, как стражи порядка преследуют неизвестного, преградил ему путь. Росгвардейцы поблагодарили неравнодушного мужчину за содействие.

Подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый 42-летний житель Владивостока, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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