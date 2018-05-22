"Охотника" за металлом задержали во Владивостоке

Во Владивостоке росгвардейцы задержали подозреваемого в краже с частной территории.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Приморскому краю, в Ленинском районе Владивостока к патрульному наряду вневедомственной охраны обратился местный житель и рассказал, что с территории его участка на улице Мира были похищены металлические швеллеры.

Росгвардейцы незамедлительно приступили к отработке района. Акцент в поисках стражи порядка сделали на проверке ближайших точек приема металла. В одном из приемных пунктов сотрудники вневедомственной охраны заметили мужчину, который пытался сдать элементы опорной конструкции. Потерпевший сообщил, что именно такие изделия были похищены у него с территории.

Подозреваемый в совершении кражи 31-летний мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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