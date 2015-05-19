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В администрации Владивостока прояснили ситуацию с обысками

В администрации Владивостока прояснили ситуацию с обысками

Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, в том числе изъятие конкурсной и рабочей документации. Представители мэрии оказывают правоохранительным органам необходимое в таких случаях содействие, - сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

При этом в управлении дорог и благоустройства сообщают, что информация, прозвучавшая в ряде средств массовой информации и в социальных сетях по фактам мошеннических действий со стороны чиновников, является недостоверной.

«Выявлены факты подлога документов юридическим лицом, которое являлось исполнителем контракта по ремонту дорог в 2018 году, – пояснили в управлении. – В результате мошеннических действий со стороны юрлица заказчик работ (администрация города) является потерпевшей стороной. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы, которые и вынесут соответствующее решение».

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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