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Миллионные хищения «вскрылись» в администрации города

Миллионные хищения «вскрылись» в администрации города

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту халатности при ремонте автомобильных дорог, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатных действий неустановленного сотрудника управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока, по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

По версии следствия, в 2018 году администрация города  Владивостока заключила муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам Коммунаров, 50 лет ВЛКСМ и Спортивной в городе Владивостоке на общую сумму более 110 млн рублей. В качестве одного из требований контракта предусматривалась укладка защитного слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см.

Подрядчик организовал ненадлежащий ремонт, установленный контрактом на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на территории города Владивостока, при осуществлении которого произведена укладка слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона меньшей толщиной, чем предусмотрено. После чего предоставил  в администрацию  города акты, содержащие недостоверные сведения в части толщины отремонтированного дорожного покрытия.

Однако должностные лица управления автодорог и благоустройства администрации города Владивостока приняли работу и оплатили ее в заявленном подрядчиком объеме. Общая сумма фактически невыполненых работ составила почти 4 млн рублей, отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается, приводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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