Подросток лишился конечности из-за халатности должностных лиц Центра медицины катастроф

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатных действий из числа должностных лиц КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК рФ по Приморскому краю, в начале июля 2019 года должностные лица из числа сотрудников КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» своевременно не транспортировали 15-летнего пациента из больницы Ханкайкого района, что повлекло несвоевременное оказание квалифицированной медицинской помощи и ампутацию нижней конечности пациента.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, чьи действия (бездействие) повлекли тяжкие последствия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]