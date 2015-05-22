Новости Общество

Сегодня, 09:40
 

Подросток лишился конечности из-за халатности должностных лиц Центра медицины катастроф

Подросток лишился конечности из-за халатности должностных лиц Центра медицины катастроф

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатных действий из числа должностных лиц КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК рФ по Приморскому краю, в начале июля 2019 года должностные лица из числа сотрудников КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» своевременно не транспортировали 15-летнего пациента из больницы Ханкайкого района, что повлекло несвоевременное оказание квалифицированной медицинской помощи и ампутацию нижней конечности пациента.  

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, чьи действия (бездействие) повлекли тяжкие последствия.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести