Хищение средств в особо крупном размере: кто пойдет под суд?

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств из бюджета г. Владивостока в особо крупном размере при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по ПК.

По версии следствия, коммерческая организация при выполнении муниципального контракта в 2018 году, организовала ненадлежащий ремонт автомобильных дорог в г. Владивостоке, за что получила денежные средства за фактически невыполненные работы.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших преступной деятельности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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