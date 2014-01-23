Хищение средств в особо крупном размере: кто пойдет под суд?
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств из бюджета г. Владивостока в особо крупном размере при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по ПК.
По версии следствия, коммерческая организация при выполнении муниципального контракта в 2018 году, организовала ненадлежащий ремонт автомобильных дорог в г. Владивостоке, за что получила денежные средства за фактически невыполненные работы.
Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших преступной деятельности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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