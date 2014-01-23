Новости Общество Происшествия

Сегодня, 15:08
 

Хищение средств в особо крупном размере: кто пойдет под суд?

Хищение средств в особо крупном размере: кто пойдет под суд?

Фото: "Вести: Приморье"

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств из бюджета г. Владивостока в особо крупном размере при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по ПК.

По версии следствия, коммерческая организация при выполнении муниципального контракта в 2018 году, организовала ненадлежащий ремонт автомобильных дорог в г. Владивостоке, за что получила денежные средства за фактически невыполненные работы.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших преступной деятельности.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести