Мужчина влегкую «развел» банк почти на 3 млн рублей

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере страхования. Следствием возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере страхования, по признакам преступления, предусмотренного статьей за мошенничество, сообщают «Вести:Приморье».

По версии следствия, в период с октября 2016 года по январь 2017 года житель Приморья предоставил в банк подложные документы, относительно наступления страхового случая по договору ипотечного страхования. В результате чего в качестве страхового возмещения ему были выплачены денежные средства в сумме свыше 2 млн 780 тыс рублей. То есть, похищены деньги в крупном размере, принадлежащие банку.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к возмещению ущерба, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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