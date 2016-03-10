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Мужчина влегкую «развел» банк почти на 3 млн рублей

Мужчина влегкую «развел» банк почти на 3 млн рублей

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере страхования. Следствием возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере страхования, по признакам преступления, предусмотренного статьей за мошенничество, сообщают «Вести:Приморье». 

По версии следствия, в период с октября 2016 года по январь 2017 года житель Приморья предоставил в банк подложные документы, относительно наступления страхового случая по договору ипотечного страхования. В результате чего в качестве страхового возмещения ему были выплачены денежные средства   в сумме свыше 2 млн 780 тыс рублей. То есть,  похищены деньги в крупном размере, принадлежащие банку. 

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс  мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств  произошедшего. Принимаются меры к возмещению ущерба, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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