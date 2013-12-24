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В Дальнереченске задержали мать, развратившую 4-летнего сына

В Дальнереченске задержали мать, развратившую 4-летнего сына

Фото: riafan.ru


На мать, обучающую малолетнего  сына премудростям секса, завели уголовное дело, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ren.tv.

В Приморском крае задержали 31-летнюю безработную женщину, которую подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего сына. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

По данным РЕН ТВ, преступление произошло в сентябре прошлого года в Дальнереченске. Мальчику в тот момент было 4 года. Ранее женщина не была судима.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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