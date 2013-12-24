В Дальнереченске задержали мать, развратившую 4-летнего сына
На мать, обучающую малолетнего сына премудростям секса, завели уголовное дело, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ren.tv.
В Приморском крае задержали 31-летнюю безработную женщину, которую подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего сына. В ее отношении возбуждено уголовное дело.
По данным РЕН ТВ, преступление произошло в сентябре прошлого года в Дальнереченске. Мальчику в тот момент было 4 года. Ранее женщина не была судима.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
05.02.2014 Жителя Дальнегорска подозревают в изнасиловании собственного сына
-
24.09.2014 Житель Находки изнасиловал собственного малолетнего сына и внучку знакомой
-
24.12.2013 В Уссурийске извращенец пойдет под суд
-
25.09.2014 В Приморье возбуждено уголовное дело против подозреваемого в педофилии
-
09.02.2018 Дело педофила, надругавшегося над семилетним мальчиком в Приморье, передано в суд
-
08.12.2015 Двое жителей Владивостока пострадали за связь с 14-летней школьницей
Добавить комментарий