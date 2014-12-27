Жительницу Приморья, морившую голодом детей, привлекут к ответственности

Морила голодом и подвергала опасности дошольников - в Лесозаводске завели уголовное дело на нерадивую мать, - передают "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру.

Лесозаводским межрайонным прокурором утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними).

По версии органа предварительного расследования, мать систематически оставляла своих детей в возрасте 4 и 7 лет дома одних на длительное время.

При этом в квартире, расположенной на 4 этаже, где дети были одни, электропроводка располагалась в легкодоступном месте, окна не имели защитных и запирающих устройств, запасы еды были в ограниченном количестве, что создавало непосредственную угрозу их жизни и здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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