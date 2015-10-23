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«Аэрофлот» забыл про Владивосток

«Аэрофлот» забыл про Владивосток

Фото: Инстаграм @airport_vladivostok


Аэрофлот возобновил доступ участникам программы «Аэрофлот Бонус» Золотого уровня в 14 городах,  еще в 7 аэропортах действуют ограничения. Однако Владивостока нет ни в одном списке, — сообщают «Вести: Приморье».

«Аэрофлот» опубликовал список аэропортов, в которых снимаются ограничение на пользование бизнес-залами.  Это    Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Калининград, Кемерово, Астрахань, Томск, Волгоград, Ставрополь, Мурманск, Челябинск, Владикавказ, Тюмень, Воронеж.

С 11 декабря обслуживание участников Золотого уровня в этих аэропортах возобновляется в полном объеме.

Данное решение было принято на основе достигнутых договоренностей с холдингом «Новапорт».

Ранее Аэрофлот изменил правила доступа участников Золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы ряда региональных аэропортов. Ограничение доступа в залы повышенной комфортности компания обосновала экономической целесообразностью.

В настоящий момент ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Архангельска, Барнаула, Магнитогорска, Новокузнецка, Салехарда, Хабаровска, Якутска.

В качестве компенсации участникам Золотого уровня, купившим билеты класса Эконом на рейсы Аэрофлота, России (код SU) и Авроры (код SU) автоматически начисляются 3 000 миль.

Проход в залы ожидания повышенной комфортности в этих аэропортах доступен только пассажирам, которые приобрели билет класса Бизнес, и владельцам карт Платинового уровня.

Отметим, что ранее «Вести: Приморье» сообщали о том, что аэропорт Владивостока также попал в список городов с ограничениями. Однако теперь приморский аэропорт не упоминается ни в одном перечне.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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