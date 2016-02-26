Борис Кубай: срочно отпускайте людей по домам

Снег во Владивостоке будет идти до вечера и закончится к 22:00. В Приморье осадки прекратятся только завтрашним днем, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет.

Во Владивостоке снег будет продолжать идти. Со второй половины дня постепенно усилится ветер, не исключена метель. Температура воздуха сейчас слабо отрицательная (0…−2 °С), будет медленно понижаться и к 22 часам составит −4…−5 °С.

"Чтобы сберечь здоровье сотрудников и разрядить транспортную обстановку, руководителям поручено в индивидуальном порядке отпускать своих работников во второй половине дня, в зависимости от удаленности их места жительства", - заявляет начальник Примгидромета Борис Кубай.

Снег во Владивостоке должен прекратиться сегодня ориентировочно после 21:00.

В крае будет продолжать идти всю ночь и завтра днём начнёт постепенно ослабевать и прекращаться (с запада на восток). Количество осадков может составить 10–15 мм (сильный), в остальных районах Приморья от умеренного до сильного, отметил главный синоптик края Борис Кубай.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]