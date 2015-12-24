Зажжем от души: дальневосточники закупили в 2 раза больше пиротехники





Более 32,2 млн штук пиротехнических изделий ввезли участники внешнеэкономической деятельности с начала 2019 года в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.

Это почти в 2 раза больше ввезенной пиротехники за весь 2018 год (18,7 млн штук.)

Ввоз пиротехники физическими лицами для личного пользования запрещён, так как данные товары не относятся к товарам для личного пользования (Приложение № 6 к решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107).

Как рассказала начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Дальневосточного таможенного управления Анна Кривоногова, юридические лица могут ввозить пиротехнические изделия при наличии разовых лицензий, выдаваемых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), поскольку пиротехнические изделия включены в Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники.

Кроме того, участникам внешнеэкономической деятельности, планирующим поставки пиротехнических изделий, необходимо обратить внимание на требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий (решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770). При декларировании некоторых изделий необходимо будет представить документ, подтверждающий соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (утвержден решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.04.2012 № 30).

Пересылка пиротехнических изделий в посылках запрещена, так как «взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства взрывания» включены в Перечень товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при ввозе и/или вывозе (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 338).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]