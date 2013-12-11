Специалисты предупреждают о возможной трагедии: будьте внимательны при выборе фейерверка

В преддверии Нового года, празднование которого сопровождается использованием фейерверков и новогодних салютов, Роспотребнадзор обращает внимание на правила покупки и эксплуатации пиротехнических изделий, сообщает "Вести: Приморье".

Фейерверки, петарды, ракеты и другие взрывающиеся и стреляющие «игрушки» всегда притягивали к себе внимания. Но с каждым годом увеличивается количество получаемых от этих забав увечий: термических ожогов и различных травм, иногда несовместимых с жизнью.

Покупая пиротехнические изделия, стоит помнить о безопасности окружающих людей. Продажа пиротехнических изделий возможна только в специализированных торговых точках, так как это товар повышенной опасности для окружающих. Все пиротехнические изделия должны быть сертифицированы.

При покупке фейерверков необходимо обратить внимание на внешний вид и оформление изделий. Не следует приобретать деформированные или с нарушенной упаковкой изделия.

Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации, а значит, на каждом изделии должен быть сертификационный знак. На упаковке товара должна быть указана информация о сроке годности, рекомендации по хранению и утилизации, а также адрес и телефон производителя. К каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция по применению (эксплуатации). В тексте должны быть данные о назначении, классе опасности и радиусе опасной зоны.

В случае обнаружения фактов продажи пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям безопасности, потребитель вправе обратиться с жалобой в территориальное управление Роспотребнадзора.

Для того, чтобы новогодний фейерверк приносил только радость, не покупайте товар сомнительного качества на рынках, с рук, требуйте необходимые сертификаты и внимательно читайте инструкцию по его применению, - рекомендуют специалисты МЧС России по Приморскому краю.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]