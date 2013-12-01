Адреса с реальной угрозой жизни и здоровью выявлены в Уссурийске

В Приморье в преддверии новогодних праздников инспекторы государственного пожарного надзора повсеместно проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление мест реализации некачественной пиротехнической продукции, сообщает "Вести: Приморье".

Так, в Уссурийске сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с Отделом МВД России провели мероприятия в рамках операции «Пиротехника».

В ходе рейда были выявлены адреса с незаконной продажей фейерверков и другой пиротехники и пресечена их реализация в местах с реальной угрозой здоровью и жизни граждан. По итогам инспекционных мероприятий были возбуждены два дела об административном правонарушении. В настоящее время решается вопрос об изъятии данной продукции, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уссурийскому городскому округу призывает граждан соблюдать следующие правила безопасности при покупке и использовании пиротехники:

При покупке пиротехнических изделий обязательно ознакомьтесь с инструкцией, она должна быть у каждого изделия. Если нет информации на русском языке – значит, изделие не сертифицировано и пользоваться им очень опасно. Проверьте срок годности изделия. Его устанавливает сам производитель, и никто не имеет права этот срок продлить.

На многих подобных изделиях указаны возрастные ограничения. Обязательно проверьте, не нарушена ли упаковка изделия, не имеет ли повреждений само изделие (корпус, фитиль). Пиротехнику нельзя хранить возле приборов отопления (батарей, газовых и электрических плит и пр.) не стоит носить огнеопасные изделия в карманах.

В большинстве случаев в момент приведения в действие пиротехники запускающий должен в считанные секунды отбежать на безопасное расстояние, как правило это 10-15 и более метров. В любом случае запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни и т.п. нужно с предельной осторожностью.

Запуск петард, фейерверков, ракет запрещается производить внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних ёлок.

Словом, для того, чтобы новогодний фейерверк приносил только радость, не покупайте товар сомнительного качества на рынках, с рук, требуйте необходимые сертификаты и внимательно читайте инструкцию по его применению.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]