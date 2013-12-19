В Приморье торгуют пиротехникой с опасностью для жизни людей
Операция «Пиротехника» показала, что незаконная торговля фейерверками ведется в местах с угрозой для безопасности людей, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на МЧС.
В Приморье в преддверии новогодних праздников инспекторы государственного пожарного надзора повсеместно проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление мест реализации некачественной пиротехнической продукции.
Так, в Уссурийске сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с Отделом МВД России провели мероприятия в рамках операции «Пиротехника».
В ходе рейда были выявлены адреса с незаконной продажей фейерверков и другой пиротехники и пресечена их реализация в местах с реальной угрозой здоровью и жизни граждан. По итогам инспекционных мероприятий были возбуждены два дела об административном правонарушении. В настоящее время решается вопрос об изъятии данной продукции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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