Дачников в Приморье предупредили об опасности

В настоящее время в рамках подготовки к осеннему пожароопасному периоду сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уссурийскому городскому округу проводят рейдовые профилактические мероприятия на территориях садовых обществ, в частности на «Пивзаводских садах», сообщают «Вести:Приморье».

В ходе профилактического рейда инспекторы пожарного надзора напомнили гражданам Уссурийского городского округа о правилах пожарной безопасности в пожароопасный период, а именно о необходимости своевременно очищать участок и прилегающие территории от горючих отходов, не поджигать сухую траву, камыш, мусор, не сжигать мусор вблизи строений, отметили в ведомстве. В ходе профилактических мероприятий было осмотрено 7 садовых обществ и за нарушения требований пожарной безопасности составлено 5 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С нарушителями был произведен дополнительный инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности в пожароопасный период, разъяснены основные требования по пожарной безопасности, которые необходимо выполнять на преддомовой территории и своих участках для предупреждения пожаров, сохранения своей жизни, жизни своих близких, личного имущества, имущества общества и государства. Людям были вручены памятки для наглядного восприятия основных положений в области пожарной безопасности.

Напоминаем, что в случае пожара или задымления, следует немедленно звонить по телефонам 101 и 112.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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