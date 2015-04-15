Новости Общество Происшествия
Сегодня, 15:05

Дачников в Приморье предупредили об опасности

Дачников в Приморье предупредили об опасности

В настоящее время в рамках подготовки к осеннему пожароопасному периоду сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уссурийскому городскому округу проводят рейдовые профилактические мероприятия на территориях садовых обществ, в частности на «Пивзаводских садах», сообщают «Вести:Приморье».

В ходе профилактического рейда инспекторы пожарного надзора напомнили гражданам Уссурийского городского округа о правилах пожарной безопасности в пожароопасный период, а именно о необходимости своевременно очищать участок и прилегающие территории от горючих отходов, не поджигать сухую траву, камыш, мусор, не сжигать мусор вблизи строений, отметили в ведомстве. В ходе профилактических мероприятий было осмотрено 7 садовых обществ и за нарушения требований пожарной безопасности составлено 5 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

С нарушителями был произведен дополнительный инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности в пожароопасный период, разъяснены основные требования по пожарной безопасности, которые необходимо выполнять на преддомовой территории и своих участках для предупреждения пожаров, сохранения своей жизни, жизни своих близких, личного имущества, имущества общества и государства. Людям были вручены памятки для наглядного восприятия основных положений в области пожарной безопасности.  

Напоминаем, что в случае пожара или задымления, следует немедленно звонить по телефонам 101 и 112. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме