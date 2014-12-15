Профилактическую работу проводят со служителями церквей
В рождественские праздники сотрудники Отдела надзорной деятельности повсеместно на территории Приморья проводят активную профилактическую работу в учреждениях «Русской православной церкви», сообщает "Вести: Приморье".
Мероприятия, проводимые сотрудниками государственного пожарного надзора направлены на недопущение пожаров, гибели и травматизма людей, а также недопущение иных чрезвычайных происшествий во время церковных богослужений.
Профилактические беседы в церквях уже проведены сотрудниками МЧС России в Находкинском, Лесозаводском, Партизанском и Дальнегорском городских округах, Пограничном, Кировском, Партизанском и Лазовском муниципальных районах, отметили в пресс-службе ведомства.
Со служителями и прихожанами была проведена информационная работа по соблюдению требований пожарной безопасности в религиозных учреждениях. Особое внимание уделено разъяснениям правил пожарной безопасности при использовании открытого огня, использования первичных средств пожаротушения и действиям при возникновении пожара. Также специалистами Госпожнадзора проведены осмотры помещений, путей эвакуации и прилегающих к церквям территорий. Прихожанам края были вручены профилактические памятки.
«Соблюдение требований пожарной безопасности позволит всем верующим провести светлый праздник Рождество Христово без происшествий. Подобные мероприятия призваны повысить уровень знаний в области пожарной безопасности священнослужителей и предотвратить нежелательные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - подчеркнули в ведомстве.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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