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Профилактическую работу проводят со служителями церквей

Профилактическую работу проводят со служителями церквей

Фото: pixabay.com

В рождественские праздники сотрудники Отдела надзорной деятельности повсеместно на территории Приморья проводят активную профилактическую работу в учреждениях «Русской православной церкви», сообщает "Вести: Приморье".

Мероприятия, проводимые сотрудниками государственного пожарного надзора направлены на недопущение пожаров, гибели и травматизма людей, а также недопущение иных чрезвычайных происшествий во время церковных богослужений.

Профилактические беседы в церквях уже проведены сотрудниками МЧС России в Находкинском, Лесозаводском, Партизанском и Дальнегорском городских округах, Пограничном, Кировском, Партизанском и Лазовском муниципальных районах, отметили в пресс-службе ведомства.

Со служителями и прихожанами была проведена информационная работа по соблюдению требований пожарной безопасности в религиозных учреждениях. Особое внимание уделено разъяснениям правил пожарной безопасности при использовании открытого огня, использования первичных средств пожаротушения и действиям при возникновении пожара. Также специалистами Госпожнадзора проведены осмотры помещений, путей эвакуации и прилегающих к церквям территорий. Прихожанам края были вручены профилактические памятки.

«Соблюдение требований пожарной безопасности позволит всем верующим провести светлый праздник Рождество Христово без происшествий. Подобные мероприятия призваны повысить уровень знаний в области пожарной безопасности священнослужителей и предотвратить нежелательные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - подчеркнули в ведомстве.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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