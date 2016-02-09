Стучат, откройте: к приморцам пришли с предупреждением
В Ольгинском районе Специалисты Госпожнадзора и студенты 5-го курса Дальневосточной пожарно-спасательной академии вышли в рейд и провели информационно-разъяснительную работу с жителями частного сектора посёлка, сообщает «Вести: Приморье».
Они напомнили о правилах пожарной безопасности при работе с электроприборами и отопительными печами.
Также они отметили, что очень часто к пожарам приводит курение в состоянии опьянения
В ходе рейдового мероприятия сотрудниками МЧС были вручены памятки, где указаны номера вызова пожарной охраны, отметили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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