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Стучат, откройте: к приморцам пришли с предупреждением

Стучат, откройте: к приморцам пришли с предупреждением

Фото: пресс-служба ведомства

В Ольгинском районе Специалисты Госпожнадзора и студенты 5-го курса Дальневосточной пожарно-спасательной академии вышли в рейд и провели информационно-разъяснительную работу с жителями частного сектора посёлка, сообщает «Вести: Приморье».

Они напомнили о правилах пожарной безопасности при работе с электроприборами и отопительными печами.

Также они отметили, что очень часто к пожарам приводит курение в состоянии опьянения

В ходе рейдового мероприятия сотрудниками МЧС были вручены памятки, где указаны номера вызова пожарной охраны, отметили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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