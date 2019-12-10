Серийного вора задержали в Находке (видео)
На 17-й краже не повезло: в Находке задержали вора, промышлявшего телефонами и кошельками, — сообщили «Вестям Приморье» в МВД.
52-летняя женщина заявила о краже. Установлено, что неизвестный в час пик в крупном продуктовом супермаркете похитил у потерпевшей кошелек с деньгами и банковскими картами, а также мобильный телефон.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний наркозависимый ранее судимый за имущественные преступления местный житель.
Задержанный подозревается еще в 16 кражах, совершенных с декабря 2018 по апрель 2019 года. Фигурант похищал кошельки и мобильные телефоны из карманов и сумок граждан в общественном транспорте и торговых центрах города. Общий ущерб, причиненный потерпевшим в результате его противоправной деятельности, составил более 360 тысяч рублей.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража денег с банковской карты, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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