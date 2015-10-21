Новое в налогах: предприниматели в шоке

Расстроились малые предприниматели. Есть новшества в налоговой сфере. Это касается ЕНВД. Полностью отменён единый налог на вменённый доход будет с 1 января 2021 года. Но, чтобы изменения не были такими шокирующими, было решено разделить уход от ЕНВД на два этапа. Первая часть изменений вступит в силу с 1 января 2020 года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на life.ru.

— Налоговое послабление не смогут получить предприниматели, которые продают определённый перечень маркированной продукции, — пояснил управляющий партнёр юридического бюро Андрей Андреев. — Это лекарства, меховые изделия и обувь. На остальные товары розничной торговли ограничения пока не распространяются. С января 2021 года ЕНВД исчезнет вовсе. В первую очередь последствия отмены отразятся на малом бизнесе, для которого режим ЕНВД был спасательным кругом. Налоговая нагрузка при переходе на альтернативные налоговые режимы может возрасти до 50%. Есть риск, что значительная часть тех, кто работал по вменённому доходу, уйдёт в тень. Какие-то небольшие компании закроются. Просто потому, что вести бизнес им станет невыгодно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]