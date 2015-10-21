Новое в налогах: предприниматели в шоке
Расстроились малые предприниматели. Есть новшества в налоговой сфере. Это касается ЕНВД. Полностью отменён единый налог на вменённый доход будет с 1 января 2021 года. Но, чтобы изменения не были такими шокирующими, было решено разделить уход от ЕНВД на два этапа. Первая часть изменений вступит в силу с 1 января 2020 года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на life.ru.
— Налоговое послабление не смогут получить предприниматели, которые продают определённый перечень маркированной продукции, — пояснил управляющий партнёр юридического бюро Андрей Андреев. — Это лекарства, меховые изделия и обувь. На остальные товары розничной торговли ограничения пока не распространяются. С января 2021 года ЕНВД исчезнет вовсе. В первую очередь последствия отмены отразятся на малом бизнесе, для которого режим ЕНВД был спасательным кругом. Налоговая нагрузка при переходе на альтернативные налоговые режимы может возрасти до 50%. Есть риск, что значительная часть тех, кто работал по вменённому доходу, уйдёт в тень. Какие-то небольшие компании закроются. Просто потому, что вести бизнес им станет невыгодно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
11.06.2019 Налоговая рассказала о плюсах «онлайн касс»
-
22.06.2018 Для кого онлайн-кассы станут обязательными с 1 июля 2018 года?
-
03.12.2019 Пособия и кредиты: какие льготы получим после 1 января 2020
-
21.10.2015 В Приморье расширят список пользователей патентной системы налогообложения
-
28.10.2015 Список пользователей патентной системой в Приморье расширят
-
03.12.2019 Увеличение пенсий военным «заморожено»
Добавить комментарий