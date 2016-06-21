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Строительство второго моста на остров Русский начнется в 2020-м

Строительство второго моста на остров Русский начнется в 2020-м

На заседании Правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова утвердили программу приведения в нормативное состояние и строительство мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения до 2035 года.

«Утвердили подходы Минтранса по реализации программы приведения в порядок и строительства мостовых сооружений, путепроводов и искусственных сооружений на автомобильных дорогах», - рассказал вице-премьер.

Программа сформирована на период с 2019 по 2035 годы по поручению Президента РФ.  Общая сумма для реализации программы составит около 1,1 триллиона рублей, в том числе 370 миллиардов рублей для ремонта и реконструкции аварийных и предаварийных искусственных сооружений.

В частности, на Дальнем Востоке в проект программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту заявлено более 1000 мостов и путепроводов. В их числе строительство и реконструкция 40 автодорожных путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей.  

В программу вошли и такие крупные проекты, как строительство моста на о. Русский через о. Елена. Участок 1: Казанская ул. - о. Елены - о. Русский (2020-2025 гг.)

«Практически все предложения Минвостокразвития учтены. Всё, что мы предлагали внести – внесено», - прокомментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. 

«Передача в федеральную собственность – снизит нагрузку на бюджеты регионов. Значит деньги они смогут потратить на иные дорожные объекты, которым необходим ремонт», - сказал глава Минвостокразвития России.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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