«Книгу памяти» выпустят курсанты ТОВВМУ к годовщине Победы





Преподаватели и выпускники Тихоокеанского высшего военно-морского училища в канун 75-летия Великой Победы, приступили к реализации проекта «Помним. Ценим. Скорбим», направленного на сохранение и увековечение памяти курсантов, офицеров и сотрудников ТОВВМУ, погибших в годы Второй мировой войны, - сообщили "Вестям: Приморье" в пресс-службе ВВО.

Проект, подготовленный старшинами Владивостокского морского собрания, членами Союза моряков-подводников ТОФ, был представлен на второй конкурс Президентских грантов для некоммерческих организаций от Владивостокского морского собрания по направлению «Сохранение исторической памяти», и в ноябре текущего года стал победителем этого конкурса.

В ходе реализации проекта будет обобщен и систематизирован обширный массив исторических источников: архивных материалов, донесения о безвозвратных потерях, учетные карточки воинских захоронений, наградные листы и прочее; выявлены награждения, места воинских захоронений, упоминания о погибших в Книгах Памяти Российской Федерации. К работе над информацией и проведению памятных мероприятий будут привлекаться курсанты, педагоги и выпускники училища, а полученные результаты будут использоваться в процессе организации работы военно-научного общества курсантов.

На основе полученных данных будет создана система учета документов о погибших в годы Второй мировой войны; разработан макет, издана и распространена «Книга Памяти. Тихоокеанское высшее военно-морское училище (1941-1945)».

Впервые будет создана книга, основанная на глубокой научной проработке информации о погибших. Будут организованы встречи преподавателей и курсантов ТОВВМУ с представителями ветеранских, молодежных организаций и военно-патриотических клубов города Владивостока и Приморского края, личным составом Тихоокеанского флота.

«Книга Памяти» будет вручаться ветеранам, курсантам, военнослужащим ТОВВМУ, передаваться в библиотеки, военно-учебные заведения и патриотические клубы Приморского края. Реализация проекта будет способствовать совершенствованию военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, формированию и сохранению исторической памяти преемственности культурно-исторических традиций и ценностей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]