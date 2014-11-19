«Книгу памяти» выпустят курсанты ТОВВМУ к годовщине Победы
Преподаватели и выпускники Тихоокеанского высшего военно-морского училища в канун 75-летия Великой Победы, приступили к реализации проекта «Помним. Ценим. Скорбим», направленного на сохранение и увековечение памяти курсантов, офицеров и сотрудников ТОВВМУ, погибших в годы Второй мировой войны, - сообщили "Вестям: Приморье" в пресс-службе ВВО.
Проект, подготовленный старшинами Владивостокского морского собрания, членами Союза моряков-подводников ТОФ, был представлен на второй конкурс Президентских грантов для некоммерческих организаций от Владивостокского морского собрания по направлению «Сохранение исторической памяти», и в ноябре текущего года стал победителем этого конкурса.
В ходе реализации проекта будет обобщен и систематизирован обширный массив исторических источников: архивных материалов, донесения о безвозвратных потерях, учетные карточки воинских захоронений, наградные листы и прочее; выявлены награждения, места воинских захоронений, упоминания о погибших в Книгах Памяти Российской Федерации. К работе над информацией и проведению памятных мероприятий будут привлекаться курсанты, педагоги и выпускники училища, а полученные результаты будут использоваться в процессе организации работы военно-научного общества курсантов.
На основе полученных данных будет создана система учета документов о погибших в годы Второй мировой войны; разработан макет, издана и распространена «Книга Памяти. Тихоокеанское высшее военно-морское училище (1941-1945)».
Впервые будет создана книга, основанная на глубокой научной проработке информации о погибших. Будут организованы встречи преподавателей и курсантов ТОВВМУ с представителями ветеранских, молодежных организаций и военно-патриотических клубов города Владивостока и Приморского края, личным составом Тихоокеанского флота.
«Книга Памяти» будет вручаться ветеранам, курсантам, военнослужащим ТОВВМУ, передаваться в библиотеки, военно-учебные заведения и патриотические клубы Приморского края. Реализация проекта будет способствовать совершенствованию военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, формированию и сохранению исторической памяти преемственности культурно-исторических традиций и ценностей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
15.10.2015 «Книгу памяти Тихоокеанского флота» презентуют во Владивостоке
-
19.08.2015 В Приморье появится мемориал за взятие Калининграда
-
28.04.2015 «Вахта памяти»: общая репетиция курсантов прошла во Владивостоке
-
07.04.2015 «Вахту памяти» будут нести курсанты Владивостока в преддверии Дня Победы
-
18.03.2015 Курсанты ТОВВМУ из Владивостока впервые примут участие в параде Победы на Красной площади
-
19.11.2014 Эффективность работы глав муниципалитетов Приморья оценят по «Исторической памяти»
Добавить комментарий