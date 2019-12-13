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Два человека погибли при пожаре во Владивостоке

Два человека погибли при пожаре во Владивостоке

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Поздно вечером 12 декабря в 23.27 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о том, что на улице Просёлочной горит одноэтажное кирпичное здание. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 23.41 по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы.

К сожалению, внутри горящих помещений были обнаружены два человека без признаков жизни.

В 23.58 пожар был локализован, в 00. 58 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м.

К тушению привлекались 24 человека личного состава и 6 единиц техники.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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