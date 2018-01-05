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Мужчина погиб при пожаре на автомойке во Владивостоке

Мужчина погиб при пожаре на автомойке во Владивостоке

Фото: PrimaMedia

Вечером 5 января в 23:30 в пожарно-спасательную часть Владивостока поступило сообщение о пожаре в автомойке, расположенной на улице Нейбута.

В 23:39 по указанному адресу прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к тушению. Горело одно из помещений. На пожаре был обнаружен мужчина без признаков жизни и передан врачам скорой медицинской помощи. Еще один мужчина был госпитализирован в Ожоговый центр.

В 23:45 пожар был локализован, в 01:41 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. К тушению привлекались 14 человек личного состава и пять единиц техники.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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