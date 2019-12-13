В Приморье нашелся потерявшийся подросток

Артем Некрас нашелся.

Напомним, 13-летний житель Арсеньева Артём Некрас 12 декабря 2019 года ушел из центра реабилитации "Ласточка" и перестал выходить на связь.

В настоящее время мальчик найден, - сообщает "Примпоиск". Парнишка жив и здоров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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