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В Приморье нашелся потерявшийся подросток

В Приморье нашелся потерявшийся подросток

Фото: ПРОО "ПримПоиск"

Артем Некрас нашелся.

Напомним, 13-летний житель Арсеньева Артём Некрас 12 декабря 2019 года ушел из центра реабилитации "Ласточка" и перестал выходить на связь.

В настоящее время мальчик найден, - сообщает "Примпоиск". Парнишка жив и здоров.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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