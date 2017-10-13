Зима или весна? Битва сезонов ждет приморцев на следующей неделе

Погоду на следующей неделе будет "колбасить": зима и весна будут бороться между собой, но победу все-таки одержит календарь, - сообщают "Вести: Приморье" по данным Примгидромета.

В начале следующей недели Приморье будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, осадков не предвидится.

Ночь на понедельник умеренно морозная, −6…−13 °C, на северо-востоке до −20 °C. На побережье местами +1…−4 °C. Первый рабочий день не по-зимнему тёплый: на большей территории оттепели, +1…+7 °C, только на северо-востоке слабо отрицательные температуры.

Но уже во вторник, 17 декабря, синоптическая ситуация изменится. С Китая на Приморье сместится неглубокий циклон с атмосферными фронтами, в крае местами пройдут осадки. Ночь станет ещё теплей, чем накануне. Днём с запада начнётся рост атмосферного, осадки будут прекращаться. В нижней тропосфере потоки сменятся на северо-западные, и максимальные температуры станут немного ниже, чем в понедельник.

В середине недели в Приморье вернётся зима. Усилится сибирский антициклон, его гребень распространится на юг Дальнего Востока, и в Приморье резко похолодает.

Во Владивостоке в начале недели тепло, обойдётся без осадков. Ночью −2…−4 °C, днём +2…+4 °C. Во вторник в утренние часы возможны небольшие осадки. Ночь станет ещё теплее, а максимальная температура воздуха сохранится на уровне понедельника. В середине недели осадков не предвидится, усилится ветер и значительно похолодает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]