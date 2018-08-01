Приморский альфонс остался без спонсора и жены
Жительнице Владивостока надоело содержать мужчину — любителя выпить, и в ходе ссоры она воспользовалась ножом, — передают «Вести: Приморье» по данным прокуратуры.
Прокурором Первореченского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
По версии органа предварительного расследования, преступление совершено в сентябре 2019 года 34-летней жительницей г. Владивостока.
Гражданские супруги находились в своей квартире и распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений к гражданскому супругу в связи с тем, что тот нигде не работает, живет за ее счет и злоупотребляет спиртными напитками, после высказанных оскорблений нецензурной бранью в ее адрес, фигурантка нанесла удар хозяйственным ножом в спину потерпевшего.
В результате чего потерпевшему причинены повреждения, которые по признаку опасности для жизни, расцениваются как тяжкий вред здоровью.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
18.01.2019 Житель Владивостока во время пьяной ссоры едва не зарезал своего соседа
-
01.08.2018 Житель Находки жестоко избил своего начальника
-
17.06.2019 Житель Приморья на дне рождения получил удар ножом в живот
-
19.07.2019 Приморец до смерти избил собственную мать
-
15.11.2018 Житель Владивостока забил насмерть своего знакомого табуретом
-
24.07.2019 Житель Владивостока отправится под суд за новогоднее убийство
Добавить комментарий