Приморский альфонс остался без спонсора и жены





Жительнице Владивостока надоело содержать мужчину — любителя выпить, и в ходе ссоры она воспользовалась ножом, — передают «Вести: Приморье» по данным прокуратуры.

Прокурором Первореченского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии органа предварительного расследования, преступление совершено в сентябре 2019 года 34-летней жительницей г. Владивостока.

Гражданские супруги находились в своей квартире и распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений к гражданскому супругу в связи с тем, что тот нигде не работает, живет за ее счет и злоупотребляет спиртными напитками, после высказанных оскорблений нецензурной бранью в ее адрес, фигурантка нанесла удар хозяйственным ножом в спину потерпевшего.

В результате чего потерпевшему причинены повреждения, которые по признаку опасности для жизни, расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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