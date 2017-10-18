Приморцы «женили» чудом выжившего самца рыси Филю





Самец рыси по кличке Филя, за жизнь которого боролись ветеринары этим летом, был выпущен в общий парк рысей и сразу принят сородичами, — сообщают «Вести: Приморье».

В этом упитанном лоснящемся красавце не узнать ободранную худую кошку, которую поймали в июне этого года.

Как ранее сообщали «Вести: Приморье», Филю нашли в поселке Восток Красноармейского района. Он прятался в подвалах, заходил на помойки в поисках пищи. По характеру его движений было понятно, что у него повреждена передняя лапа.

Когда хищного зверя поймали, обнаружилось, что часть лапы вовсе отсутствует, скорее всего, от капкана. Рана гноилась, общее состояние было тяжелым. На первой операции рыси сформировали культю. Во время второй удалили отмершие ткани на задней лапе. По словам хирурга Станислава Ахмадеева, ситуация была очень сложной, настолько, что ветеринары опасались давать благоприятные прогнозы.

Два месяца зверь прожил в клинике. В сентябре его перевезли в закрытый вольер Приморского Сафари-парка.

Прошло полгода после операции. По заверениям ветеринара, зверь реабилировался достаточно для того, чтобы выпустить его к сородичам.

Ветврач Алексей Аносов рассказал, что Филя некоторое время уже «общался» с другими рысями через прутья клетки: «Мы считаем, что ему надо жить в общем парке», — заключил он.

В Сафари-парке, кроме Фили, постоянно проживают четыре рыси: три самца и самка. Они приняли нового члена стаи благосклонно: с мурчанием, «боданием», играми и облизыванием.

Посетители форума на сайте парка уже женили Филю на единственной самочке, расценив облизывание и бодание как признак благосклонности с ее стороны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]