Приморцы раскупили все билеты до конца года на поезд в КНДР

До конца 2019 года раскуплены все билеты на единственный поезд № 652Э, отправляющийся из Уссурийска в Туманган (КНДР), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

Согласно сайту РЖД, уехать в Туманган поездом можно 8 января. В наличии остался один билет в единственный вагон. Его стоимость - 2 тыс. 252 руб. Поезд из Уссурийска идет 7 часов 16 минут.

Также в поезд № 652Э можно сесть на станции Хасан в Приморье. На него также до конца года нет билетов. 8 января на нем можно уехать в КНДР за 168 руб.

В 2019 году поезд отправится 19, 22, 24 и 28 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), билеты на поезд Уссурийск-Хасан-Туманган продаются через кассы, и они есть в наличии.

"Билеты есть в кассах. Нет никакого ажиотажа. Мы это видим по количеству перевезенных пассажиров: так, за ноябрь и декабрь 2018 года перевезли 139 человек, а за ноябрь-декабрь 2019 года - 174 человека", - отметили в пресс-службе.

Представитель ДВЖД пояснил, что ограничения на продажу билетов через сайт установлены по просьбе северокорейской стороны. Билеты на поезд Уссурийск-Хасан-Туманган можно купить в кассе или по заявке организованной группы. Непроданные билеты появляются на сайте РЖД за один-три дня до отправления поезда.

В КНДР из Приморья идет один вагон, его "цепляют" к составу в Уссурийске.

Выполняющая полеты из Владивостока в Пхеньян авиакомпания AirKoryo увеличила частоту рейсов. На следующей неделе они будут выполняться ежедневно, два раза в день. Ранее рейсы выполнялись два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. В компании это связывают с увеличением пассажиропотока в новогодние праздники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]