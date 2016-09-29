Во Владивостоке водитель "Ниссана" мешал движению скорой помощи

Во Владивостоке водитель "Ниссана" нагло не пропускал скорую помощь. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.

По видимому водителя подвела невнимательность или громкая музыка в салоне автомобиля. В конце видео заметно, что водитель, наконец-то заметил скорую либо услышал звуковой сигнал и все-таки начал перестраиваться в другой ряд. Хотя, по словам автора видео, спецавтомобиль не мог обогнать наглеца на участке от Постышева до Столетия Владивостока.

Видео - dps.control

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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