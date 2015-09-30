В Приморье разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП

В Артеме водитель скрылся с места ДТП.

Авария произошла сегодня, 14 декабря, между "Авиатором" и автовокзалом, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_artem.

Один из водителей - участников ДТП - с места происшествия скрылся. Как сообщают очевидцы, за рулем другого автомобиля - Daihatsu Terios Kid 2007 была девушка. Она получила травмы и была госпитализирована.

Очевидцы происшествия, у который имеется запись видеорегистратора данного происшествия, могут обращаться по телефону: +79247383915.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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