В Приморье разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП
В Артеме водитель скрылся с места ДТП.
Авария произошла сегодня, 14 декабря, между "Авиатором" и автовокзалом, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_artem.
Один из водителей - участников ДТП - с места происшествия скрылся. Как сообщают очевидцы, за рулем другого автомобиля - Daihatsu Terios Kid 2007 была девушка. Она получила травмы и была госпитализирована.
Очевидцы происшествия, у который имеется запись видеорегистратора данного происшествия, могут обращаться по телефону: +79247383915.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
27.07.2018 Во Владивостоке ищут водителя, скрывшегося с места ДТП
-
30.11.2017 Во Владивостоке автомобиль сбил женщину, водитель скрылся с места ДТП
-
04.03.2019 Во Владивостоке разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП
-
30.09.2015 Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП во Владивостоке
-
21.02.2019 Во Владивостоке разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП
-
20.09.2017 В Приморье ищут водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП
Добавить комментарий