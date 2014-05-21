Специалисты предупреждают о зараженности любимого продукта
Россельхознадзор с сожалением вынужден сообщить, что представленные эквадорской стороной гарантии о соблюдении фитосанитарных требований при поставках эквадорской продукции на территорию России не реализуются в практической работе Национальной организации по карантину и защите растений Республики Эквадор.
Случаи выявления многоядной мухи-горбатки в бананах из Эквадора приняли системный характер.
При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля бананов вновь был выявлен указанный карантинный для стран-членов Евразийского союза объект, отсутствующий на территории Российской Федерации.
Принимая во внимание, что занос и распространение многоядной мухи-горбатки представляет серьезную угрозу фитосанитарной обстановке территории России и здоровью граждан, в случае повторения подобных нарушений Россельхознадзор оставляет за собой право введения временных ограничений на ввоз из Эквадора бананов.
Справочно: Многоядная муха-горбатка является универсальным вредителем запасов. Обитая в антропогенных условиях, заражает многие продукты питания, в частности – муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу. Также многоядная муха-горбатка способна наносить существенный вред грибным плантациям, повреждая мицелий и плодовые тела вешенки, шампиньонов, трюфелей и др.
Возможно факультативное заражение беспозвоночных и позвоночных животных, а также человека.
Известно, что многоядные мухи-горбатки способны вызывать миазы у домашних животных и человека, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы. Особенно опасны личинки старшего возраста. Муха отмечена как переносчик холеры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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