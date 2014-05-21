Приморцы могут остаться без банана

Россельхознадзор информирует об очередном случае выявления карантинного вредителя в продукции из Эквадора. При осуществлении фитосанитарного контроля в двух партиях бананов, доставленных оттуда в Санкт-Петербург, специалисты обнаружили многоядную муху-горбатку, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства

Ведомство сообщает, что Национальная организация по карантину и защите растений Республики Эквадор не реализует своих же гарантий по соблюдению требований законодательства РФ. Подобные инциденты приняли системный характер.

Многоядная муха-горбатка считается универсальным вредителем продовольственных запасов, заражает муку, сою, картофель, бананы, дыни, сыр, вяленую рыбу. Кроме того, она наносит существенный вред грибным плантациям, повреждая мицелий и плодовые тела вешенок, шампиньонов, трюфелей. Насекомое опасно для животных, а также человека. Известно, что многоядные мухи-горбатки вызывают паразитарные болезни у домашних питомцев и их владельцев, поселяясь в ранах на коже, кишечнике, легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы. Причем наибольшую опасность представляют личинки старшего возраста, взрослые особи являются еще и переносчиком холеры.

Принимая во внимание, что на территории Российской Федерации вредитель не встречается, занесение и распространение его представляет серьезную угрозу для здоровья россиян и фитосанитарной обстановки во всей стране. В случае повторения подобных нарушений со стороны Эквадора Россельсхознадзор оставляет за собой право временно ограничить ввоз бананов из этой республики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]